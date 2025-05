NL-Alerts Botlekgebied en Leiden ingetrokken

De NL-Alerts die donderdagochtend werden verstuurd in Leiden en in het gebied van de Botlek tot Goeree-Overflakkee, zijn ingetrokken. In Leiden heeft de brandweer de uitstroom van biogas gestopt uit de overdrukbeveiliging van een opslagtank van een afvalwaterzuivering. En in het Botlekgebied is geen stankoverlast meer. Daar was een tijd een gaslucht te ruiken, doordat een kleine hoeveelheid geurstof was gelekt die aan aardgas wordt toegevoegd.