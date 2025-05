Oud-minister Bot mag half jaar niet rijden om aanrijden meisje

Bot reed met zijn auto op de stoep, waarbij hij zelf zei dat hij het gas niet kon loslaten. De rechter geloofde dat niet en vond dat Bot niet alles had gedaan om te voorkomen dat het meisje werd geraakt. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat hij het gas niet kon loslaten. Daar is in het onderzoek achteraf geen bewijs voor gevonden.

Het ongeval vond plaats in november 2022 aan de Badhuisweg in Den Haag. Bot zei dat hij uitweek voor een auto en zo op de stoep terechtkwam. Op beelden is die auto niet te zien. De aanrijding is wel te zien. Bot reed hard over de stoep. Daarbij verweet de rechtbank hem dat hij niet toeterde om het meisje te waarschuwen.

De officier van justitie eiste een voorwaardelijke rijontzegging, een voorwaardelijke taakstraf en het betalen van 3000 euro aan Slachtofferhulp. De rechtbank heeft strenger gestraft bij de rijontzegging, omdat de oud-minister meer had kunnen doen om het ongeval te voorkomen. De boete is niet opgelegd.

De voormalige minister kwam niet opdagen bij de zitting. Dat nam de officier van justitie hem kwalijk, omdat hij daardoor geen uitleg kon geven.

Bot was van 2003 tot 2007 minister van Buitenlandse Zaken in het tweede en derde kabinet van partijgenoot Jan Peter Balkenende (CDA).