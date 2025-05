Huiszoeking bij Vlaming die naam geneeskundestudent openbaarde

Media melden dat de computer van de YouTuber in beslag is genomen, maar het parket bevestigt dat niet. „In belang van het onderzoek zal het parket op dit moment geen verdere info geven”, staat in het persbericht.

Acid meldde in zijn video’s eerder namen van veroordeelde personen. In 2023 noemde hij de namen van de leden van de studentenvereniging die betrokken waren bij de gewelddadige ontgroening waarbij Sanda Dia overleed. Daarvoor werd de YouTuber in februari 2024 veroordeeld tot drie maanden cel en 800 euro boete voor belaging.

Zowel de zaak van de geneeskundestudent als die van Sanda Dia heeft geleid tot veel protest in België.