Inbreker aangehouden na wurgpoging bewoonster in Amsterdam

Het incident gebeurde rond 23.30 uur aan de Nieuw Houttuinen. Een bewoonster van de straat zag dat een man mogelijk probeerde in te breken bij een naastgelegen appartement. Terwijl ze de politie belde, drong de man haar eigen huis binnen en kneep hij haar keel dicht.

Toen de politie in de buurt was, gooide de verdachte „allerlei huisraad” naar de agenten. „Uiteindelijk heeft een agent het stroomstootwapen ingezet om de man aan te houden”, aldus de politie, die zegt dat de vrouw „ontzettend geschrokken” is. Ze is nagekeken door ambulancepersoneel.