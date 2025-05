EU-autoriteit ziet lage risico’s pesticiden, stichting sceptisch

Hoewel EFSA weinig zorgen heeft, stellen de resultaten de stichting Pesticide Action Network (PAN) allerminst gerust. Vooral in cocktails van verschillende bestrijdingsmiddelen ziet de organisatie een risico.

Vooral peren en mandarijnen bevatten vaak kleine resten van meerdere middelen: dat gold in de analyse voor bijna twee derde van de monsters. Op één partij peren werden veertien middelen aangetroffen, allemaal onder de zogeheten maximale residulimiet (MRL).

EFSA heeft ook nationale inspectieresultaten samengevat. Die laten een iets minder gunstig beeld zien: in 3,7 procent van de gecontroleerde voedselproducten werd een hoeveelheid pesticiden boven de MRL gevonden. Rekening houdend met de onzekerheidsmarge, was bij 2 procent sprake van een duidelijke overschrijding. Dat is in lijn met voorgaande jaren.

Volgens PAN zijn de wettelijk vastgelegde grenzen gebaseerd op oud onderzoek. Ook wordt volgens de organisatie te weinig rekening gehouden met de mogelijke schade die cocktails van bestrijdingsmiddelen al in lagere hoeveelheden kunnen aanrichten. Van de monsters die lidstaten in 2023 onderzochten, bevatte een kwart meerdere stoffen. Een afgekeurde partij chilipepers uit Cambodja bevatte 37 pesticiden.