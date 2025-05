Rotterdamse raad en wethouder botsen over bekeuren buitenslapers

De fracties nemen de kwestie hoog op en hebben een interpellatiedebat aangevraagd, nadat bekend was geworden dat buitenslapers nog bijna net zo vaak bekeurd worden als voor de beloftes van Buijt. „Een toezegging schept niet alleen politieke verwachtingen, maar ook bestuurlijke verplichtingen. Het feit dat de toezegging in de praktijk nauwelijks tot verandering heeft geleid, duidt op onvoldoende sturing door de wethouder.” De partijen vragen zich af of de wethouder „zijn verantwoordelijkheid in dit dossier wel naar behoren heeft genomen”.

Buijt, gesteund door de coalitiepartijen, verdedigt zich door te stellen dat de bekeurde buitenslapers meerdere overtredingen hebben gepleegd en dat er klachten van bewoners komen over de daklozen. Hij benadrukte ook dat door de maatregelen alle buitenslapers nu de mogelijkheid hebben om naar de nachtopvang te gaan.

Volgens Buijt is het aantal bekeuringen de afgelopen zes maanden daardoor gehalveerd vergeleken met een jaar eerder. „Een keer ergens buiten slapen is geen reden voor een boete,” zei Buijt tegen de raad. Hij benadrukte ook dat als mensen meerdere overtredingen plegen of herhaaldelijk wangedrag vertonen de boa’s blijven optreden.

Een motie van treurnis van de oppositie tegen Buijt kon niet rekenen op een meerderheid in de raad.