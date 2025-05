NL-Alerts voor gaslekkages Botlekgebied en Leiden

Het gebied van de Botlek tot Goeree-Overflakkee heeft donderdagochtend een NL-Alert gekregen voor een gaslucht die daar te ruiken is. En in Leiden is voor het gebied tussen de Voorschoterweg en de Hofvlietweg en de N206 en N434 een NL-Alert verstuurd omdat daar biogas lekt uit een opslagtank van een afvalwaterzuivering.