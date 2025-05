Verklaring oud-voorlichter Tweede Kamer: stukken Arib niet gelekt

De voormalig persvoorlichter van de Tweede Kamer die door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van schending van haar ambtsgeheim door te lekken naar de pers, heeft in de rechtbank in Den Haag een verklaring afgelegd. Daarin blijft ze ontkennen dat zij vertrouwelijke informatie over onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib aan journalisten van dagblad NRC heeft gegeven.