Onzekerheid over pensioenplan NSC, BBB en PVV duurt voort

De Tweede Kamer kruiste woensdag de degens met minister Van Hijum (Sociale Zaken) over pensioenen. Vrijwel alle aandacht ging uit naar een veelbesproken amendement van NSC, BBB en PVV. Daarin stellen de drie partijen voor om burgers ”individueel bezwaarrecht” aan te bieden.

Het pensioenvoorstel van de drie regeringspartijen is ingrijpend voor pensioenfondsen, omdat het veel onzekerheid oplevert in de overgangsfase van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel. D66-Kamerlid Vijlbrief noemde het plan „een kernbom”, en ook andere Kamerleden die voorstander zijn van het nieuwe pensioenstelsel uitten stevige kritiek.

„Het amendement is zo’n ingrijpende wijziging van het stelsel, het getuigt van weinig respect richting de uitvoering” André Flach, SGP-Kamerlid

Volgens VVD-Kamerlid Aartsen brengt het amendement „enorme schade” met zich mee. GL/PvdA-Kamerlid Haage noemde het „een prutsamendement”. En CU-Kamerlid Ceder vindt dat het voorstel ingetrokken moet worden.

Het blijft vooralsnog spannend of een Kamermeerderheid het pensioenplan steunt. De SP is tot nu toe de enige partij die aangegeven heeft het plan van de drie regeringspartijen te steunen. Daarmee staat de teller op 69 zetels.

Voorstanders van het nieuwe pensioenstelsel zijn in de regel tegen het individueel bezwaarrecht. Daarom kijken NSC, BBB en PVV voor steun voor hun voorstel in de richting van een aantal kleinere partijen: Denk, FvD, PvdD en JA21. Deze vier stemden twee jaar geleden tegen de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Dilemma

De fractie van Denk heeft echter „nog geen finale keuze gemaakt”, zei Denk-Kamerlid Ergin tijdens het debat. Hij sprak van „een dilemma”. Het vertrouwen van pensioendeelnemers zou erop vooruit kunnen gaan, merkte Ergin op. Tegelijkertijd wees hij op de kostenpost van 18 miljard euro die het pensioenamendement met zich meebrengt, zoals wordt vermeld in berekeningen van advieskantoor PwC.

FvD, PvdD en JA21 namen niet deel aan het debat. Daarom zal naar verwachting pas na de meivakantie duidelijkheid volgen.

De SGP staat alles overziend „kritisch” tegenover het individueel bezwaarrecht, hoewel de partij nog geen definitief standpunt ingenomen heeft. „Het amendement is zo’n ingrijpende wijziging van het stelsel, het getuigt van weinig respect richting de uitvoering”, zei SGP-Kamerlid Flach.

Referendum

Naar aanleiding van stevige kritiek van de Raad van State hebben de initiatiefnemers het pensioenamendement aangepast. Eerder wilden ze dat ieder pensioenfonds een referendum zou organiseren over de overstap naar het nieuwe stelsel. In het aangepaste plan is individueel bezwaarrecht het uitgangspunt: pensioendeelnemers zouden ieder voor zich de mogelijkheid moeten krijgen om bezwaar aan te tekenen. Het referendum wordt alleen verplicht als er geen individueel bezwaarrecht geboden wordt.

De gedachte achter het amendement is dat het burgers meer inspraak geeft. Dat draagt bij aan het vertrouwen in de overstap naar het nieuwe stelsel, redeneert NSC-Kamerlid Joseph – het brein achter het voorstel.