GL-PvdA vindt misdaadonderzoek AIVD te ver gaan, coalitie niet

GroenLinks-PvdA is geschrokken van de kritiek van toezichthouders op de AIVD over het onderzoek dat de inlichtingendienst doet naar criminele netwerken. De AIVD mag zulke onderzoeken alleen uitvoeren als de nationale veiligheid in het geding is, maar daar is volgens de waakhonden TIB en CTIVD lang niet altijd sprake van. De coalitiepartijen PVV, VVD en BBB spreken liever van een ‘verschil in inzicht’ en willen de inlichtingendienst juist meer bevoegdheden geven om georganiseerde misdaad te onderzoeken.