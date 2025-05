Jiskefet krijgt Ere Zilveren Nipkowschijf

„Het zit de huidige jury al jaren niet lekker dat het onze voorvaderen nooit heeft behaagd Jiskefet te eren”, aldus de jury in een persbericht. „Terwijl we nu, 35 jaar na de start van dit absurdistische programma, nog bijna dagelijks de humor en uitdrukkingen van Michiel Romeyn, Kees Prins en Herman Koch tegenkomen en bezigen. En de lullo’s en Juffrouw Jannie dragen we nog altijd in ons hart.”