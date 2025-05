Veiligheidsmaatregelen op defensielocaties aangescherpt

Aanleiding is de analyse van de MIVD dat andere landen steeds meer bereid zijn tot sabotage, ook in de buurt van de Nederlandse grens. De militaire inlichtingendienst zag vorig jaar de eerste Russische sabotage-aanval op Nederland. De „toegenomen dreigingen in Europa” hebben ook meegeteld in dit besluit, meldt Defensie. Momenteel zijn evenwel geen concrete dreigingen tegen een defensielocatie bekend.

Defensie vraagt zijn personeel om „extra waakzaam te zijn op verdachte personen, auto’s, pakketten en drones en om verdachte situaties direct te melden”. Commandanten moeten dit onder de aandacht brengen bij hun mensen.

Drie jaar geleden is na de inval van Rusland in Oekraïne de ‘alert state’ afgekondigd en ingeschaald op het laagste niveau A. Dat deze nu is verhoogd naar A+ betekent dat er aanvullende maatregelen worden genomen op de basisbeveiliging. Defensie wil niet zeggen welke maatregelen.

De ‘alert states’ zijn gebaseerd op de dreigingsniveaus waarmee het militaire bondgenootschap NAVO werkt.