Organisator: geen rommel na gedichtenbombardement Rotterdam

Woensdagavond bij zonsondergang worden, vanuit een helikopter, de gedichten uitgestrooid over de Binnenrotte in het centrum van de stad. De gedichten zijn volgens organisator Poetry International duurzaam gedrukt op boekenleggers. „Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het opruimen van eventueel achtergebleven gedichten”, zegt een woordvoerder van de organisatie.

„Bij eerdere edities zijn alle boekenleggers opgeraapt. Er kwam een run op de gedichten”, aldus Diana Chin-A-Fat, directeur van Poetry International, die het bombardement naar Rotterdam haalde. „Ik hoop dat Rotterdammers ook op de poëzie duiken.”

Het evenement is gratis toegankelijk, maar reserveren is nodig. Er zijn nog kaarten beschikbaar.

Het gedichtenbombardement is bedacht door de Chileense kunstenaarsgroep Casagrande en is eerder uitgevoerd in steden die in het verleden ook zijn verwoest door bombardementen, zoals Warschau, Londen en Madrid. Toen Chin-A-Fat de beelden zag van Bombing of Poems in Madrid wist ze: dit moeten we ook in Rotterdam doen. „Het is kunst als verzet tegen oorlog. In plaats van verwoesting en bommen strooit Bombing of Poems hoop en gedichten.”

Het Rotterdamse gedichtenfestival Poetry International wordt in juni voor de 55e keer gehouden.