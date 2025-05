Politie en XR gaan nogmaals in gesprek over huisbezoeken

De landsadvocaat zei tijdens het kort geding in de rechtbank in Den Haag dat de politie bij zo’n huisbezoek alleen een gesprek wil aanknopen. Als een demonstrant dat niet wil, wordt het gesprek beëindigd. De politie doet dagelijks honderden huisbezoeken in het hele land. De reden is per persoon verschillend.

De politie zei dat er een „handelingskader” is dat agenten kunnen gebruiken voor ze een huisbezoek afleggen. XR zei al eerder om zo’n richtlijn gevraagd te hebben, maar die niet te hebben gekregen. Volgens de advocaat van XR lijkt het erop dat dit kader „vanmorgen even snel is opgepend”.

De politie heeft nu toegezegd de passages over huisbezoeken in het handelingskader naar XR te sturen. Als de partijen het onderling nog steeds niet eens worden over dit kader, zal de rechtbank in juni alsnog een vonnis doen.

De politie waarschuwde XR wel al dat er geen andere dingen in het handelingskader staan dan al in de zitting naar voren zijn gebracht. „Maar de politie is graag bereid toelichting te geven.” XR zegt deze toelichting af te wachten.

De klimaatactiegroep is al langer bezig met de zaak. Zo zei XR eerder al dat sinds 2022 ongeveer 35 mensen zich hebben gemeld last te hebben gehad van een huisbezoek.