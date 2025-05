Halsema: kabinet moet Israël tot de orde roepen

Ook noemde ze dat de directeur van het NIOD en onafhankelijke mensenrechtenorganisaties spreken van genocidaal geweld in Gaza. „Als dergelijke gezaghebbende instituten tot deze analyse komen dan moeten we het politieke meningsverschil achter ons laten en eensluidend de gruwelijkheid van de mensenrechtenschendingen veroordelen.”

Vorige week zei minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) dat Nederland wil dat de EU onderzoekt of Israël zich nog wel houdt aan regels over mensenrechten en democratische principes. Daarmee wilde hij een „streep in het zand trekken”.

„Als onze nationale regering vandaag niet opkomt voor mensenrechten in het buitenland, dan twijfelen mensen of morgen hun mensenrechten in Nederland worden beschermd”, zei Halsema verder.

De burgemeester kreeg in de raad vragen van DENK en GroenLinks in aanloop naar de herdenking van de Nakba op donderdag. Dan wordt herdacht dat in 1948, na de stichting van de staat Israël, honderdduizenden Palestijnen werden verdreven.

DENK vroeg om een teken van solidariteit. Dat komt er, zo liet de burgemeester weten. Vanaf donderdagavond tot zondagavond projecteert de gemeente op het Eye Filmmuseum een afbeelding van Hind Rajab, een Palestijns meisje dat is doodgeschoten door Israëlische soldaten. „Daarbij zullen wij een oproep tot vrede plaatsen.”