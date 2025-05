Halsema: we zoeken andere traditie voor oudejaarsvuur Floradorp

Het vreugdevuur is een jarenlange traditie in Amsterdam-Noord. Elk jaar maken Floradorpers de laatste week van december een enorme berg van hout en kerstbomen, die met oud en nieuw in de fik wordt gestoken.

Vorige week werd bekend dat de driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) het jaarlijkse vuur verbiedt. Er zijn te veel risico’s voor de veiligheid en beheersbaarheid, en ondanks maatregelen zouden er te vaak incidenten en brandgevaarlijke situaties zijn geweest.

In de raad zei Halsema dat het een ingewikkelde en moeilijke afweging was, maar ook dat de risico’s van een open vuur midden in een woonwijk „gewoon te groot” zijn. Een traditie met een kleiner vuur is ook geen optie, aldus Halsema.