OM: verdachte steekpartij Amsterdam had kinderporno in bezit

Dat bleek woensdag op een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen K. bij de rechtbank in Amsterdam. Het OM wil dat de nieuwe verdenkingen worden meegenomen in het lopende proces tegen de man. De rechtbank honoreerde dat verzoek.

Het 23-jarige slachtoffer van de nachtelijke steekpartij op het Hoofddorpplein overleed ter plaatse. De politie arresteerde eerst een andere verdachte, die naar later bleek niets met de zaak te maken had. Ruim een week na de steekpartij hield de politie K. aan. De gebeurtenissen zorgden voor onrust in de buurt. K. verblijft momenteel in het Pieter Baan Centrum voor een persoonlijkheidsonderzoek. Hij ontkent dat hij de dader van de steekpartij is.

De verzameling beelden van kindermisbruik beslaat 188 video’s en 243 foto’s, aldus het OM. Het materiaal is enkele maanden geleden gevonden. K. heeft er tot dusver geen verklaring over willen afleggen. Het gasdrukwapen heeft hij online gekocht, zegt justitie.

De rechtbank wees een verzoek van K. en zijn advocaat tot opheffing van het voorarrest af. Volgens de rechtbank is de verdenking stevig genoeg om de man in de cel te houden. Ook voor het kinderpornobezit zit K. nu in voorarrest.

De volgende tussentijdse zitting is op 6 augustus. Op 3 december staat het inhoudelijke proces gepland.