Aantal gevallen van mazelen stabiel, geen nieuwe clusters

Door de meivakantie waren er minder infecties via scholen, net als in de afgelopen weken. Er kwamen geen nieuwe besmettingen bij rond een kinderdagverblijf in de regio Hollands Midden, waar onder meer Leiden en Gouda onder vallen. Er zijn ook geen grote nieuwe clusters ontstaan, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Sinds het begin van het jaar zijn 401 besmettingen vastgesteld. Dat is meer dan in de afgelopen tien jaar bij elkaar. Bij de meest recente landelijke uitbraak, in 2013, testten bijna 2700 mensen positief op mazelen.

Mensen die mazelen oplopen, kunnen onder meer last krijgen van plekjes op de huid en ontstoken ogen. Meestal verloopt de ziekte relatief mild en knappen mensen vanzelf op. In zeldzame gevallen kunnen ernstige complicaties optreden, zoals longontsteking of hersenvliesontsteking. Zulke complicaties kunnen dodelijk zijn.