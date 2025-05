Verdachte in chantagezaak Johnny de Mol wraakt rechters

Donderdag begint de zaak met de behandeling van het wrakingsverzoek. A. heeft volgens de rechtbank alle drie de rechters van de meervoudige kamer gewraakt. De man, die in het verleden de ex-partner van De Mol als juridisch adviseur bijstond in een mishandelingszaak, rept op sociale media maar over een van hen.

De Mol deed aangifte tegen de Utrechter toen deze in de mishandelingszaak tegen zijn ex-partner een voorstel zou hebben gedaan of er over een schikking te praten viel om mishandelingen die zouden hebben plaatsgevonden. De Mol zag dat als afpersing en deed tegenaangifte.

De man wordt daarnaast ook verdacht van smaad en het inleveren van valse stukken in een andere zaak.