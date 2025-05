Man krijgt 8 jaar cel voor doodsteken partner (82) Amersfoort

De rechtbank in Utrecht heeft een 74-jarige man uit Amersfoort veroordeeld tot acht jaar cel voor het doden van zijn 82-jarige vrouw. Peter L. stak op 11 juni vorig jaar met een keukenmesje in op het slachtoffer, in hun huis aan de Keesomstraat in Amersfoort. Daarna probeerde hij met het mes een einde aan zijn leven te maken, maar dat mislukte.