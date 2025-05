Viswinkel Amsterdam na zes maanden sluiting opnieuw beschoten

Bij het openen van de viswinkel stuitten medewerkers op glasschade bij de voordeur. De recherche doet onderzoek en zoekt getuigen. Omwonenden met camerabeelden worden verzocht zich te melden.

In augustus vorig jaar werd de viszaak ook twee keer beschoten. Beide keren was de winkel dicht en was er niemand aanwezig. Om de rust in de buurt te laten terugkeren, liet burgemeester Femke Halsema de zaak voor een halfjaar sluiten. Ook een naastgelegen eetcafé dat onder vuur was genomen, moest zes maanden dicht.

Op het plein is al extra cameratoezicht geplaatst. Ook is het gebied door handhaving aangewezen als extra aandachtsgebied en geldt er een alcoholverbod. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen de incidenten.