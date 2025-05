Rotterdam staat stil bij Duits bombardement in 1940

Tijdens de herdenking op Plein 1940 in het centrum van de stad werd om 13.27 uur, het tijdstip waarop het bombardement begon, twee minuten stilte gehouden. Bij het monument De Verwoeste Stad legde burgemeester Carola Schouten een krans.

„Het bombardement eiste niet alleen materiële schade en mensenlevens. Erachter ging een hoop stil leed schuil”, zei Schouten in een toespraak. „De onzichtbare pijn van de oorlog bleef in de stad hangen en kleefde aan de mensen zelf.”

Er werd, volgens Schouten, „weinig over het leed gesproken”. De afgelopen tijd zijn daarom gezichten in de stad geprojecteerd. „Die helpen om slachtoffers een gezicht te geven. Laten we de namen niet vergeten en ze eren door hun verhalen door te geven.”