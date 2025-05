Grote brand verwoest deel van school in Leeuwarden

Een grote brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de noodlokalen van een basisschool in Leeuwarden verwoest. De brand, die rond 01.30 uur ontstond, was al snel uitslaand. De brandweer liet de twee etages hoge noodlokalen gecontroleerd uitbranden en richtte zich op de bescherming van de omgeving.