Brandweer draagt afhandeling brand Vlaardingen over aan bedrijf

De brand in een hal vol bouwafval woedde aan de Maassluissedijk. De hal stond volledig in brand. De rook die vrijkwam, veroorzaakte stank, en het gebied ten zuidwesten van het bedrijf ontving een NL-Alert. Dinsdag rond 23.00 uur meldde de brandweer dat de brand beheersbaar was, maar dat ze nog steeds met blusrobots bezig waren om het vuur in de loods te bestrijden. Ook werd afval met shovels naar buiten gereden en op het terrein werd afval verder uit elkaar gehaald en geblust.