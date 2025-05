Yeşilgöz: niet onderhandeld over huurbevriezing particulieren

Of de huurbevriezing in de sociale huur ook voor particuliere verhuurders geldt, is aan de onderhandelingstafel van de voorjaarsnota niet aan bod gekomen. Dat heeft VVD-leider Dilan Yeşilgöz dinsdag gezegd. „Zo nauwkeurig als ‘deze groepen wel en deze niet’, daar hebben wij het niet aan die tafel over gehad.” De fractieleiders van PVV en BBB erkennen ook dat er van tevoren niet over is nagedacht.