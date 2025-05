Asbestsaneerder die regels werken op hoogte overtrad stilgelegd

Nadat eerder al was vastgesteld dat het bedrijf zich niet hield aan voorschriften, had de inspectie het bedrijf tijdelijk stilgelegd. Later mocht de onderneming weer asbest verwijderen op hoogte, maar wel onder strikte voorwaarden. Er mochten geen buitensaneringen plaatsvinden, tenzij op een hoogte van minder dan 2,5 meter. Ook mochten werknemers geen gebruik maken van mobiele hijs- en hefmiddelen.

Tijdens een inspectie bleek het bedrijf zich daar niet aan te houden. Daarop is het bedrijf volledig stilgelegd. De overtreding wordt „strafrechtelijk opgepakt”, aldus de inspectie.

Bij de activiteiten van dit soort saneerders zijn er meerdere risico’s, zoals valgevaar en blootstelling aan gevaarlijke asbestvezels.