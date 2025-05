NL-Alert voor brand in woning in Dirkshorn, rook trekt over N245

De brand brak rond 11.45 uur uit in de schuur en sloeg even later over naar de woning. Bewoners in de omgeving krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten.

Eerder dinsdagochtend stond op het erf van de boerderij ook al een caravan in brand, bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio berichten van regionale media. De caravan is helemaal uitgebrand. Of er een verband is tussen de branden, wordt nog onderzocht.