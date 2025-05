Rechtbank legt fors lagere straffen op in zaak Limburgse agenten

Volgens de rechtbank hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan het misbruiken van hun gezag van eind 2017 tot en met april 2019. Twee van hen zijn ook veroordeeld voor het plegen van meineed. „Dit heeft schade toegebracht aan het imago van de politieorganisatie en het vertrouwen dat men in Nederland in de politie moet kunnen hebben”, aldus de rechtbank.

De straffen vielen lager uit omdat de rechtbank minder zaken bewezen achtte dan het Openbaar Ministerie. Daarnaast hield de rechter er rekening mee dat het lang duurde voordat de zaak behandeld kon worden.

Verdachte Jaap W. (36) kreeg de hoogste straf. Volgens de rechter had hij een „initiërende en grotere rol” in het geheel. Hij deed zelf meerdere keren meldingen bij Meld Misdaad Anoniem en stuurde berichten in een groepsapp die volgens de rechter de indruk van „machtswellust” wekten. Bovendien had hij als enige meerdere keren informatie opgezocht in de politiesystemen. De rechtbank legde verder 180 uur werkstraf op aan Erwin van der B. (52) en 100 uur taakstraf aan Nicole C. (48). De vierde verdachte, Nico O. (47) werd wel schuldig bevonden, maar kreeg geen straf.

Nadat de vermeende misstanden bij het politieteam Horst/Peel en Maas in 2019 aan het licht kwamen zijn 1300 zaken opnieuw bekeken. In tien gevallen bleken ze niet volgens de regels te zijn verlopen.