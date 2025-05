Engberts, die in Den Haag is geboren, heeft dinsdag een brief gestuurd aan de Haagse gemeenteraad. Daarin schrijft hij dat hij verschil wil maken „voor mensen die al te vaak over het hoofd worden gezien. Niet met grote woorden, maar met daden die landen op straat en het dagelijks leven van Haagse inwoners beter maken.”

Balster was in maart opgestapt. Hij kreeg veel kritiek op zijn woonwagenbeleid. Den Haag kreeg vorig jaar van de rechtbank de opdracht om meer plekken te regelen, maar dat is nog niet gelukt. Een belangenvereniging beschuldigde Balster van antiziganisme, dus van discriminatie van Roma en Sinti. Ook zou hij de mensenrechten van woonwagenbewoners schenden. Vanuit de gemeenteraad kreeg Balster eveneens kritiek.