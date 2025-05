In een filmpje dat in december op sociale media verscheen, bedanken Russische soldaten de veevoerfabrikant. Dat werd opgemerkt door de Nederlandse journalist Dénis van Vliet, die er vorige week op platform X over berichtte.

Een woordvoerder van het veevoerconcern zegt in de krant dat de donatie van de medicijnen een lokale actie was, waarvan De Heus niet op de hoogte was en die geen goedkeuring uit Nederland had. Hij verklaart ook dat zulke acties niet meer voor zullen komen.

De Heus kon dinsdagochtend geen reactie geven aan het Reformatorisch Dagblad.

Het bedrijf in Rusland is een joint venture van De Heus en een Russische onderneming. Het gaat om een fabriek waar veevoer wordt gemaakt. Dit soort activiteiten is uitgezonderd van de westerse sancties tegen Rusland.

De Heus heeft ook een veevoerfabriek in Oekraïne.