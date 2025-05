De brand woedt in een opslaglocatie van het bedrijf, met duizenden balen hennepstro. Volgens een brandweerwoordvoerder bestrijden nog veel eenheden de brand in de Groningse plaats. De brandweer heeft er moeite mee om bij sommige vuurhaarden te komen, zegt hij. „Het is een zeer complexe brand.”

Volgens hem kan de brandbestrijding in het „meest extreme scenario” nog dagen duren. De bestrijding ervan duurt in ieder geval nog de hele dag. Er komt ook nog altijd veel rook vrij. „Het is inmiddels wel witte rook in plaats van zwarte rook”, aldus de woordvoerder.

In Oude Pekela zijn veel as- en roetdeeltjes terechtgekomen. De gemeente gaat die deeltjes „zo snel mogelijk” opruimen.

Door de brand werden meerdere huizen in de buurt geëvacueerd. Enkele woningen liepen waterschade op. Twintig omwonenden hebben de nacht doorgebracht in een opvanglocatie. Ook blijven meerdere scholen en buitenschoolse opvanglocaties in Oude Pekela dinsdag gesloten.

Er vielen geen gewonden. Over de oorzaak is nog niets bekend.