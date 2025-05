Biotechnoloog Galapagos komt terug op voorgenomen splitsing

Door de splitsing zou een nieuw beursgenoteerd bedrijf met de naam SpinCo zich gaan richten „op het opbouwen van een pijplijn van innovatieve geneesmiddelen door middel van transformerende transacties”. Galapagos zelf zou zich gaan richten op zijn celtherapieën in oncologie. De afronding van deze procedure had medio 2025 rond moeten zijn.

Gosebruch zou in eerste instantie topman worden van SpinCo. Hij gaat nu echter leiding geven „aan het strategisch evalueren van Galapagos’ huidige activiteiten”. Het biotechnologieconcern heeft zijn hoofdkantoor in het Belgische Mechelen en heeft ook een vestiging in Leiden, waar ruim tweehonderd mensen werken.

Galapagos meldde in januari ook in Europa driehonderd banen te schrappen, hoofdzakelijk in België. Een woordvoerster sloot toen niet uit dat ook in Leiden banen zouden verdwijnen. Onder meer Galapagos’ productie vindt plaats in Leiden.