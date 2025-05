PostNL: duurdere postzegel weegt niet op tegen aanpassing Postwet

Volgens de ruim vijftien jaar oude Postwet moet brievenbuspost binnen een dag bezorgd worden. Maar sindsdien is de hoeveelheid verstuurde post flink teruggelopen. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar daalden de volumes, met 7 procent op jaarbasis. „We hebben ons jarenlang aangepast aan de dalende postvolumes, maar dat kan nu niet meer”, betoogt Unck. „Wij nemen alle maatregelen die we kunnen nemen en daar hoort helaas ook een tariefsverhoging bij. Maar dat is slechts een druppel op de gloeiende plaat.”

Brievenbuspost is namelijk maar een klein deel van het totale volume, zegt Unck. Volgens hem zou PostNL „absurde bedragen” moeten vragen voor postzegels om het resultaat van de postdivisie iets te verbeteren. Een postzegel kost vanaf 1 juli 1,31 euro, 10 cent meer. Dat is de sterkste prijsstijging sinds 2014. Voor volgend jaar sluit Unck verdere verhogingen niet uit.

Door het aanpassen van de Postwet kan PostNL langer doen over het bezorgen van brievenbuspost. PostNL heeft eerder al aangegeven dat consumenten een langere bezorgtijd prima vinden. In veel Europese landen geldt al een bezorgtermijn van twee of meer dagen. Voor de zomer vindt een debat in de Tweede Kamer plaats over de Postwet. Ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet nog onderzoek naar de postmarkt. De uitkomsten daarvan worden in het voorjaar verwacht.