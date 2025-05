Volendam kan verder met woonwijk in beschermd landschap

Edam-Volendam kan verder met de ontwikkeling van een wijk met 1160 woningen in een weidegebied aan de rand van de gemeente. Provinciale Staten van Noord-Holland stemmen in grote meerderheid in met een ontheffing om te bouwen in beschermd landschap. De gemeente is nog in gesprek met de ontwikkelaars maar heeft de businesscase rond, aldus gedeputeerde Esther Rommel.