Prijzen vliegtickets en bungalowparken stuwen inflatie

De prijzen van vliegtickets droegen het meest bij aan de stijging van de inflatie. In april waren internationale vluchten 20,8 procent duurder dan een jaar geleden. In maart waren vluchten nog 1,4 procent goedkoper dan een jaar eerder. Ook de prijzen van een verblijf in bungalowparken hadden een opwaarts effect op de inflatie. April 2025 telde meer vakantiedagen dan april 2024, doordat de meivakantie vroeg viel.

Rond feestdagen en in vakanties zijn prijzen van goederen en diensten gerelateerd aan toerisme hoger omdat er dan meer mensen op vakantie gaan. De prijzen van motorbrandstoffen hadden daarentegen een drukkend effect op de inflatie. Motorbrandstoffen waren in april 8,9 procent goedkoper dan in april 2024. In maart waren de prijzen van motorbrandstoffen 5,1 procent lager dan een jaar eerder.

Op maandbasis stegen de consumentenprijzen in april met 1 procent ten opzichte van maart. De Nederlandse inflatie op basis van de Europese rekenmethode kwam vorige maand ook uit op 4,1 procent. In maart was dat 3,4 procent. De Europese rekenmethode is iets anders dan die van het CBS. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode om de inflatie te meten, wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in een eigen woning.

De inflatie in de eurozone bleef in april onveranderd op 2,2 procent. De inflatie in Nederland ligt al geruime tijd boven het gemiddelde van de eurozone. Met name bij voedingsmiddelen, dranken en tabak was in april de prijsstijging op jaarbasis groter dan gemiddeld in de eurozone. Ook namen de prijzen van andere goederen en van diensten in Nederland in een jaar tijd harder toe dan in de eurozone.