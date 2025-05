Pakketten tot 800 dollar uit China en Hongkong waren eerder vrijgesteld van heffingen, maar zijn sinds begin mei belast met een speciaal tarief van 120 procent van de productwaarde of een minimumbedrag van 100 dollar per poststuk. Dat tarief wordt vanaf 14 mei verlaagd naar 54 procent, het vaste bedrag van 100 dollar blijft.

Door de vrijstelling konden sommige pakketten voorheen belastingvrij en met minimale controles de VS binnenkomen. Het aantal zendingen via die route steeg de afgelopen jaren hard, waarbij het gros kwam van fastfashionwebwinkels als Temu en Shein. President Donald Trump kondigde in februari aan een einde te maken aan de vrijstelling.

Na Trumps besluit verhoogde het Chinese Shein de Amerikaanse prijzen voor zijn producten. Amerikaanse media meldden dat Temu geen producten uit China naar de VS meer stuurde. Ook waren er berichten dat de verkopen van deze platforms flink terugliepen. Eerder was er een korte verkoopgolf, toen Amerikaanse consumenten producten hamsterden, omdat ze anticipeerden op prijsstijgingen.