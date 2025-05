Vraag naar detachering weer gedaald ondanks zzp-wet

De Belastingdienst handhaaft sinds januari de zzp-wet, die schijnzelfstandigheid moet tegengaan. Ondanks dat laten weinig zzp’ers zich nu detacheren, zegt voorzitter Edwin van den Elst van de VvDN. „Ook zijn opdrachtgevers uit angst voor handhaving op schijnzelfstandigheid niet meer opdrachten voor detachering gaan uitzetten. Opdrachtgevers nemen wel vaker zzp’ers en gedetacheerden zelf in vaste dienst.”

De vraag is in het eerste kwartaal volgens de vereniging met 7,6 procent afgenomen. In het vierde kwartaal van vorig jaar daalde de vraag naar uitgeleende medewerkers al met 10 procent. De VvDN spreekt van een „stroef lopende arbeidsmarkt” en een historisch hoog aantal gedetacheerden zonder opdracht. Het aantal gedetacheerden zonder opdracht steeg in het eerste kwartaal met 18 procent vergeleken met een jaar eerder.

Van den Elst wijt de teruggelopen vraag ook aan geopolitieke spanningen en „magere” macro-economische vooruitzichten. „Er is een hoop onrust in de markt, waardoor de vooruitzichten voor bedrijven onzeker zijn.” De overheid en vooral gemeenten bezuinigen volgens hem in aanloop naar volgend jaar, wanneer ze minder geld krijgen van het kabinet. „Budgetten staan on hold en projecten worden uitgesteld”, zegt hij.

In bijna alle sectoren ziet de VvDN de vraag dalen. In de medische sector stijgt deze wel. De vereniging denkt dat de zzp-wet in deze branche wel een gunstig effect heeft.