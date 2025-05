Dollar stijgt in waarde na tariefverlagingen VS en China

Het vertrouwen in de dollar stond de afgelopen tijd zwaar onder druk door de handelstarieven van de Amerikaanse president Donald Trump, die daarmee een handelsoorlog met China ontketende. Investeerders vreesden dat het handelsconflict een recessie zou veroorzaken. De dollar daalde mede daardoor in de afgelopen weken tot het laagste niveau in drie jaar ten opzichte van de euro. De euro zakte maandag echter ruim 1 procent tot 1,1134 dollar. De eenheidsmunt koerst daarmee af op de slechtste dag dit jaar.

De dollar steeg ook in waarde ten opzichte van de Japanse yen en de Zwitserse frank, die in onrustige tijden als veilige havens worden gezien. Volgens valutastrategen van de Franse bank Crédit Agricole helpt de afnemende angst voor een Amerikaanse recessie het vertrouwen in de dollar te herstellen.

Valutastrategen van de Deense Danske Bank waarschuwen echter dat de opleving van de dollar mogelijk tijdelijk van aard is. Volgens hen zijn investeerders door het grillige handelsbeleid van Trump voorzichtiger geworden over Amerikaanse beleggingen en zorgt de uitstroom van kapitaal uit de VS op de middellange en lange termijn voor koersdruk op de dollar.