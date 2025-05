Damrak fors hoger na deal over verlaging tarieven VS en China

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 2 procent hoger op 923,61 punten. De MidKap klom 1 procent tot 860,84 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,6 procent, waarbij de Duitse DAX opnieuw een recordniveau bereikte. De beurs in Hongkong steeg ruim 3 procent. In India en Pakistan gingen de beurzen ook flink omhoog, na de aankondiging van een staakt-het-vuren tussen de twee landen op zaterdag.

Washington en Beijing verklaarden hun onderlinge importheffingen fors te verlagen voor een periode van negentig dagen. De stap is bedoeld om de handelsspanningen te verminderen en de twee grootste economieën ter wereld nog drie maanden de tijd te geven hun geschillen op te lossen. De Amerikaanse heffingen van 145 procent op de meeste Chinese goederen zullen worden verlaagd naar 30 procent. De Chinese heffingen van 125 procent op Amerikaanse goederen worden teruggebracht tot 10 procent.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden tot de grote winnaars in de AEX, met winsten tot 7 procent. Ook staalconcern ArcelorMittal (plus 6 procent) ging flink omhoog door de afnemende handelsspanningen. Techinvesteerder Prosus, die grote belangen heeft in de Chinese techsector, steeg bijna 6 procent. Telecomconcern KPN sloot de rij met een verlies van 2,6 procent.

In de MidKap ging verlichtingsbedrijf Signify aan kop met een winst van bijna 5 procent. BAM (min 2,1 procent) noteerde ex-dividend. Dat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. De bouwer is daarnaast gestart met het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma van 50 miljoen euro.

De olieprijzen gingen bijna 3 procent omhoog na het akkoord tussen de VS en China. Goud, dat in onzekere tijden als een veilige belegging wordt gezien, daalde daarentegen in prijs door de afnemende handelsspanningen tussen de twee economische grootmachten.