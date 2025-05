Grote verkeersdrukte rond Rotterdam door ongevallen

Het ongeval gebeurde rond 08.15 uur in de richting van Rotterdam. Twee rijstroken van de tunnel zijn dicht. Daardoor is er een lange file ontstaan. Volgens Rijkswaterstaat is er anderhalf uur vertraging tussen Numansdorp en Barendrecht. Verkeer kan omrijden via de A59, A17 en de A16.

Op de A29 gebeurde eerder op de ochtend ook al een ongeval, ter hoogte van Oud-Beijerland in de richting van Rotterdam. Ook daardoor ontstond veel vertraging.