UNICEF: overheid vergeet kinderen bij nationale crisisaanpak

UNICEF Nederland vreest dat kinderen over het hoofd worden gezien bij de crisisaanpak in Nederland. „In het nationale rampenplan worden zij niet tot nauwelijks expliciet genoemd, laat staan serieus voorbereid op noodscenario’s.” Dat zou wel moeten, omdat „kinderen in crisissituaties juist kwetsbaarder zijn en specifieke bescherming nodig hebben”, vindt het VN-kinderfonds.