Trump wil geneesmiddelen goedkoper maken in VS

De VS betalen wereldwijd het meest voor veel voorgeschreven medicijnen, vaak bijna het drievoudige van andere ontwikkelde landen. Trump zegt die kloof te willen dichten, maar maakt niet duidelijk hoe en geeft in een aankondiging op zijn platform Truth Social geen details. De verlaging van geneesmiddelenprijzen in de VS zou volgens Trump worden gecompenseerd door hogere kosten in andere landen.

„Ze zullen wereldwijd stijgen om te compenseren en voor het eerst in vele jaren gelijkheid naar Amerika brengen!”, aldus Trump.