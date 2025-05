Zuid-Afrika ontkent vervolging Afrikaners die naar VS vertrekken

Zuid-Afrika spreekt tegen dat witte Afrikaners die als vluchtelingen naar de VS vertrekken in hun thuisland te maken kregen met vervolging. „Ze kunnen geen enkel bewijs leveren van vervolging, omdat er simpelweg geen enkele vorm van vervolging is van witte Zuid-Afrikanen of Afrikaner Zuid-Afrikanen”, zei minister van Buitenlandse Zaken Ronald Lamola tegen de pers.