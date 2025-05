Duitsland voert druk op Moskou op: tijd dringt voor bestand

Duitsland heeft Rusland gewaarschuwd dat de tijd dringt om in te stemmen met een wapenstilstand met Oekraïne. „We hebben nog twaalf uur tot het einde van de dag, en als het staakt-het-vuren dan niet van kracht is, zal de Europese kant de voorbereidingen voor sancties in gang zetten”, zei een woordvoerder van de Duitse regering.