Voedselwaakhond waarschuwt: kritiek risico op hongersnood Gaza

De IPC spreekt van hongersnood als minstens een op de vijf huishoudens te maken heeft met extreme voedseltekorten en verhongering met zware ondervoeding en dood tot gevolg.

De organisatie verwacht dat de hele bevolking in de periode tot en met september te maken krijgt met ernstige voedselonzekerheid en dat verhongering dreigt voor een half miljoen mensen, gelijk aan een vijfde van de Gazanen.

Er is volgens de IPC sprake van een aanzienlijke verslechtering van de situatie ten opzichte van oktober, toen de organisatie met het vorige rapport over Gaza kwam. De organisatie deelde maandag alvast de conclusies van het nieuwe rapport, dat ergens in de komende weken wordt gepubliceerd.