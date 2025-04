Batterij kan bedrijf ondanks vol stroomnet ruimte geven

Grootverbruikers vallen niet onder de salderingsregeling waarbij ze hun stroomverbruik kunnen wegstrepen tegen de door hun zonnepanelen opgewekte stroom. „Voor hen kan het aanleiding zijn om te investeren in een batterij om daarmee de zonnestroom zelf beter te benutten”, zegt Sanne de Boer. Zij is specialist energietransitie van RaboResearch en auteur van het boek ”De energietransitie uitgelegd”.

Een bedrijf kan de stroomopslag ook gebruiken om ermee te handelen op de elektriciteitsmarkten. „Maar”, waarschuwt De Boer, „het is onzeker hoeveel geld je daarmee kunt verdienen”.

„Batterijen zorgen voor optimaal gebruik van schone stroom” Sanne de Boer, specialist energietransitie van RaboResearch

Belangrijkste reden voor ondernemers om voor een accupakket te gaan, is volgens De Boer het overvolle stroomnet, de zogeheten netcongestie. „Grootverbruikers die een nieuwe of zwaardere elektriciteitsaansluiting willen, hebben daarvoor toestemming nodig van de netbeheerder. Die kan zo’n verzoek vanwege het volle stroomnet weigeren. Een onderneming die erg afhankelijk is van haar elektrische wagenpark, omdat ze met dieselwagens de binnensteden niet in mag, heeft een probleem als ze geen laadmogelijkheid krijgt. De netcongestie kan het voortbestaan van bedrijven in gevaar brengen.”

Sanne de Boer, specialist energietransitie van RaboResearch. beeld Suzanne Heikoop

Een bedrijf kan weliswaar het volledige elektriciteitsverbruik nog eens tegen het licht houden en kijken of er nog te schuiven is met de momenten waarop het veel stroom van het net trekt. „Maar dat is lang niet altijd voldoende, waardoor een combinatie van zonnepanelen en opslag van stroom nodig kan zijn.”

Niet alleen bedrijven die veel stroom nodig hebben, ook ondernemers die met de zonnepanelen op hun pand veel elektriciteit terug willen leveren aan het net, lopen tegen problemen aan. De Boer: „Er zijn firma’s die eerst hun hele dak vol hebben gelegd met zonnepanelen, maar niet kunnen terugleveren, omdat ze daarvoor aparte afspraken met de netbeheerder hadden moeten maken. In zo’n geval hoeft een energieopslag niet eens financieel rendabel te zijn, maar gewoon nodig om überhaupt nog iets aan de zonnepanelen te hebben.”

Californië

Batterijen spelen in de energietransitie een belangrijke rol, zegt de specialist van RaboResearch. „Ze zorgen voor balans tussen vraag en aanbod van stroom. Voorheen draaiden vooral gas- en kolencentrales harder als er veel vraag was naar elektriciteit. We zijn nu steeds afhankelijker van zon en wind. Maar die bieden niet per definitie energie op momenten dat er veel van nodig is. De vraag opschuiven –zoals zo veel mogelijk de auto opladen op momenten dat er veel aanbod van stroom is– zal deels helpen, maar we kunnen ons gedrag nooit volledig aanpassen. We zullen een deel van de opgewekte stroom moeten opslaan om die op een later moment te gebruiken.”

Onmogelijk is het allemaal niet, laat de praktijk in de Amerikaanse staat Californië zien. „Daar liggen talloze zonneweides in combinatie met grootschalige opslagmogelijkheden voor zonne-energie”, aldus De Boer.

„Normaliter leveren zonnepanelen in de loop van de dag steeds meer stroom terug aan het net. In Californië zie je dat met de zonne-energie eerst en vooral batterijen worden gevoed. Die leveren vanaf het einde van de middag en een deel van de avond –een piekmoment waarop veel stroom wordt gevraagd– volop elektriciteit. Daardoor is op die momenten veel minder inzet van gas- en kolencentrales nodig om aan de grote stroomvraag te voldoen. Batterijen zorgen dus voor optimaal gebruik van schone stroom.”

Tegelijk kunnen accupakketten volgens De Boer het probleem van de netcongestie verlichten. „Omvormers van zonnepanelen vallen soms uit als er te veel stroom wordt teruggeleverd. Dat is jammer, want zo gaat een deel van de schone zonne-energie verloren.”

„Met zeven bodemwarmtepompen in het nieuwe bedehuis hebben we best veel vermogen nodig” Chris van Hierden, voorzitter bouwcommissie ggiN Kootwijkerbroek

De Boer benadrukt het belang van investeren in slimme varianten van batterijen. „Een exemplaar met een zogeheten energiemanagementsysteem kan elektriciteit inkopen als de prijs laag is, de zonnestroom die is opgeslagen zo veel mogelijk zelf gebruiken en terugleveren aan het net als de prijs hoog is.”

In het klein zullen we dat ook gaan zien bij particulieren, meent De Boer. „Hoe meer huishoudens voor hun energievoorziening afhankelijk zijn van elektriciteit, hoe beter het is om het slim te regelen. Een thuisbatterij is onder de nu geldende salderingsregeling nog nauwelijks tot niet terug te verdienen, maar de prijzen ervan dalen steeds verder en de salderingsregeling stopt in 2027. Dan wordt het ook voor huishoudens interessant om zo veel mogelijk van hun zelf opgewekte stroom te gebruiken.”