Europese oliesector gaat wisselend om met ‘Golf van Amerika’

Trump beval bij zijn aantreden als president in een decreet dat de zee tussen Cuba, Mexico en de Amerikaanse staten Texas, Mississippi, Alabama, Louisiana en Florida voortaan de Golf van Amerika moet heten. De nieuwe naam moet „de Amerikaanse grootsheid” eren en is volgens de president nodig omdat de zee met zijn olie- en gasreserves belangrijk is voor de welvaart van de Verenigde Staten.

Maar wereldwijd is allerminst overeenstemming over die nieuwe naam. Persbureau Associated Press besliste in zijn ook voor andere media maatgevende stijlboek voorlopig de naam Golf van Mexico te gebruiken. Dit omdat de zee niet alleen in de VS ligt en de naam al honderden jaren wordt gebruikt.

In Nederland gebruikt SBM Offshore in zijn recentste jaarverslag, dat na Trumps decreet verscheen, de oude naam Golf van Mexico. Dat gebeurt in een passage over een drijvend olieopslagplatform dat het bedrijf levert aan de Mexicaanse divisie van het Australische energieconcern Woodside.

Gevraagd naar de reden om Golf van Amerika te gebruiken, zegt Shell het „voorbeeld van de regering te volgen inzake de naamsverandering”. „Dit heeft geen invloed op onze huidige activiteiten of toekomstige gebieden die beschikbaar zijn voor concessies”, voegt de woordvoerder eraan toe. BP en TotalEnergies hebben niet direct gereageerd op de vraag waarom ze wel of niet zijn overgestapt op de naam Golf van Mexico.

Reputatiedeskundige Maarten Halsema, eigenaar van communicatiebureau IVRM, vraagt zich hardop af of het slim is om mee te gaan in de wensen van Trump. „Na de eerste honderd dagen Trump zien we hoe zijn populariteit is ingeklapt. Het is de vraag hoe lang je jezelf wilt conformeren aan hem”, zegt hij.

Tegelijkertijd begrijpt hij dat oliemaatschappijen opportunistisch zijn, vooral omdat Trump groot voorstander is van het oppompen van fossiele brandstoffen. „Als je in belangrijke mate afhankelijk bent van de welwillendheid van een Trump, dan wil je hem niet tegen de haren instrijken.”