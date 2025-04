Utrecht in Noord-Brabant

De in 2011 gebouwde trechtervormige Flaestoren is de belangrijkste publiekstrekker van het voormalige ontginningsproject in de Brabantse Kempen, ten zuiden van Hilvarenbeek. Veel wandelaars en natuurliefhebbers bezoeken de uitkijkpost. Acht boomstammen van 25 meter lang en 3000 kilo zwaar en evenzoveel stalen kolommen omhullen de trappen. Die open structuur zorgt vanaf elk bordes en elke trede voor uitzicht. De uitkijkpost grenst aan natuurgebied de Flaes, een waterrijk vennengebied. Dat deel van het natuurgebied is afgesloten voor bezoekers.

beeld Ad Ermstrang

Vandaag, op een enigszins kille maar heldere dag in maart, is de stalen draaideur van de toren niet vergrendeld. Gewoonlijk moet er een euro toegang worden betaald, voor het onderhoud aan de uitkijkpost. Ook een gift via een QR-code is mogelijk. Op meer dan 20 meter hoogte is het uitzicht prachtig.

Het landgoed, op het grensgebied met België, dankt zijn naam aan de levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht. Die kwam voort uit het in 1883 opgerichte begrafenisfonds Let op Uw Einde. Vandaag de dag is verzekeringsmaatschappij ASR eigenaar.

Het 2500 hectare grote landgoed bestaat inmiddels uit bos, akkers en graslanden, een golfbaan, een natuurbegraafplaats, enkele woonhuizen, een paar boerderijen en verschillende horecagelegenheden.

We beginnen de wandeling bij herberg In den Bockenreyder, bereikbaar via een zandweg. Daar is genoeg parkeerruimte. De benaming heeft overigens niets te maken met de beruchte bende die ooit Limburg onveilig maakte.

Bij de herberg zijn twee routes uitgezet, die gratis (op papier) worden verstrekt. Eentje leidt over een voor rolstoelen geschikt verhard pad dat rechtstreeks naar de Flaestoren voert. Na een regenbui voor iedereen een uitstekend traject. De andere wandeling neemt vijf kwartier in beslag en voert over een fraai deel van het landgoed. Die is ook een kennismaking met een van de beekjes waarvan er zich in dit deel van Noord-Brabant meerdere bevinden.

Het ijzerrijke water van de Reusel is roestkleurig

beeld Ad Ermstrang

Het snelstromende water in de Reusel is roestkleurig. Geen wonder, want de grond is hier heel ijzerrijk. De Utrecht is een van de weinige plekken in het Brabantse Dommelgebied waar grondwater als kwelwater omhoogkomt, door enkele breuken in de diepere grondlagen.

De nattigheid op het landgoed is, ondanks een wekenlange droge periode, opvallend. Op verschillende plaatsen zijn ondiepe kuilen en gaten in de paden gevuld met water. Op één plek is het zelfs onmogelijk om de gewone route te vervolgen en moet een omweg worden gemaakt.

Landgoed De Utrecht kent grote stukken naaldbos, maar er is ook een eikenbos. De kronkelpaden, bewegwijzerd door blauwe bordjes, maken het de wandelaar niet altijd even gemakkelijk. Op verschillende plekken zijn de over het pad gevallen bomen niet verwijderd en is het een beetje kruip-door-sluip-door. Dat lukt, zonder in de modder te belanden.

Als we dwars door het bos zijn gelopen, komt de Flaestoren weer in zicht. Vanaf daar is het nog een kwartiertje lopen naar de startplaats bij In den Bockenreyder.