Frontrunners

Frontrunners Ministries, de organisatie van evangelist Tom de Wal, lijkt voormalig partycentrum De Rietpluim in Dussen, dat sinds twee jaar haar eigendom is, te gaan verbouwen. Eerder waren er plannen voor een hoofdkantoor en evenementencentrum op de plek van De Rietpluim. Een daarvoor ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning nam De Wal eind vorig jaar al terug, nu heeft hij ook een aanvraag voor een sloopvergunning ingetrokken.

Frontrunners is niet bereikbaar voor nadere toelichting. „Het klopt dat de sloopvergunning is ingetrokken”, bevestigt een woordvoerder van de gemeente Altena. „Op het pand zitten nog geldige vergunningen voor uitbreiding en het aanleggen van parkeerplaatsen. Frontrunners heeft aangegeven zich nu te willen richten op het gebruikmaken van die twee vergunningen.”

Of De Wal in de toekomst alsnog een nieuwe aanvraag voor een groter complex indient, is niet duidelijk. Frontrunners wilde in Dussen „een nieuw hoofdkantoor” vestigen „voor verdere groei en impact, zowel nationaal als internationaal”. Volgens de website van de organisatie zou het complex „een grote en een kleine conferentiezaal, moderne kantoren, professionele studio’s en klaslokalen voor de toekomstige Bijbelschool” omvatten.

De Wals plannen waren in Dussen omstreden. De petitie ”Geen Frontrunners in Dussen” kreeg vorig jaar ruim 800 handtekeningen.

Haren-Onnen

De hervormde gemeente Haren-Onnen en de gereformeerde kerk Haren-Onnen gaan samen verder als protestantse gemeente. Beide geloofsgemeenschappen werken op diverse gebieden al geruime tijd samen, onder meer in het jeugdwerk en het diaconaat. De afgelopen jaren zijn ze steeds meer naar elkaar toegegroeid.

De Gorechtkerk te Onnen. beeld RD, Anton Dommerholt

De kerkordelijke fusie werd zondag in een feestelijke eredienst bevestigd. De twee gemeenten hebben elk ongeveer 700 leden. Beide kerkgebouwen, de hervormde Dorpskerk en de gereformeerde Gorechtkerk, blijven in gebruik.

Roelofarendsveen

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem staan positief tegenover een plan voor 23 woningen in en nabij de rooms-katholieke Maria Presentatiekerk in Roelofarendsveen. Het college stelt wel enkele voorwaarden. Zo moeten voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd en dienen de bomen rond de kerk zo veel mogelijk te worden gespaard. Ook willen burgemeester en wethouders dat de definitieve ontwerptekeningen aan een gemeentelijke adviescommissie worden voorgelegd.

De Maria Presentatiekerk werd in 1951 in gebruik genomen. Deze maand wordt de laatste eucharistieviering gehouden. Al sinds september 2014 is het gebouw enkel nog in gebruik op hoogtijdagen en voor rouw- en trouwdiensten. De kerk wordt verkocht aan een lokaal bouwbedrijf, dat de woningen gaat realiseren.

Stadskerk Huissen

De rooms-katholieke Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk in Huissen, ook bekend als Stadskerk, wordt toch niet verkocht. Twee jaar geleden sloten het bestuur van de Maria Magdalenaparochie en de gemeente Lingewaard een intentieovereenkomst voor verkoop van de kerk aan de gemeente per 1 januari 2027. Er lagen plannen voor een bibliotheek, een grote (theater)zaal, ruimte voor denksportverenigingen, een tentoonstellingsruimte, vergaderzalen, oefenruimtes en mogelijk woningen en gezondheidszorg in het kerkgebouw.

De Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk in Huissen, ook bekend als Stadskerk. beeld Bram van de Biezen

Het parochiebestuur heeft de gemeente deze maand laten weten dat ze (voorlopig) afziet van verkoop. „Onze gemeenschap is weliswaar geslonken, maar we zijn nog groot genoeg, en hopelijk ook sterk genoeg, om hier de komende jaren een gemeenschap te zijn”, zegt pastoor Karel Donders.

Een alternatieve kerkruimte is er ook niet, bleek uit onderzoek. Donders: „De geloofsgemeenschap is weliswaar geslonken, maar de mensen die de eucharistie vieren zijn niet zomaar naar een klein zaaltje te verplaatsen.” Zo is een naastgelegen kapel van een voormalig klooster te klein voor het aantal kerkgangers.

Secretaris Theo Peters verwijst nadrukkelijk naar de geldwervingsactie Kerkbalans: „Misschien steunen ook mensen van buiten de parochie wel het behoud van de kerk. De Stadskerk is een groot gebouw, de energielasten zijn hoog, maar de komende jaren kunnen we het nog wel volhouden.”