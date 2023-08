De snelweg A12 bij Arnhem is vanaf woensdagmorgen 04.00 uur weer open. De snelweg was tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg in oostelijke richting sinds 31 juli afgesloten wegens wegwerkzaamheden. In de wijde omtrek van het afgesloten stuk snelweg hebben elke dag veel files gestaan, maar de overlast was minder erg dan Rijkswaterstaat van tevoren vreesde.